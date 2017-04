PSV wint voor eigen publiek met grote cijfers van Willem II

PSV komt door de zege op 68 punten dertig duels. Dat zijn er vier minder dan nummer twee Ajax en vijf minder dan koploper Feyenoord, dat eerder op zondag punten verspeelde bij PEC Zwolle (2-2).

Bij PSV stonden Daniel Schwaab, Bart Ramselaar en Gaston Pereiro aan de aftrap. Zij mochten van coach Phillip Cocu beginnen, omdat Hector Moreno, Siem de Jong en Jürgen Locadia rust kregen.

De regerend kwam vlak voor rust op voorsprong door een doelpunt Nicolas Isimat-Mirin, die uit een hoekschop raak kopte. Na de pauze kopte Marco van Ginkel op identieke wijze raak. Gaston Pereiro zorgde voor de 3-0, waarna ook Andres Guardado en nogmaals Van Ginkel ook nog scoorden.

PSV ontsnapte voor rust aan een achterstand. De arbitrage zag namelijk in de eerste helft niet dat een schot van Thom Haye de doellijn was gepasseerd.

De Jong

De thuisploeg was aanvankelijk de gevaarlijkste ploeg. Met name Luuk de Jong was een aantal keer gevaarlijk, maar de spits vond ook geregeld Willem II-doelman Kostas Lamprou op zijn weg.

Coach Erwin van de Looi van de bezoekers moest halverwege de eerste helft al noodgedwongen wisselen. Dries Wuytens en Obbi Oulare knalden bij een hoekschop hard met de hoofden tegen elkaar. Dat leverde Wuytens een gapende hoofdwond op, waardoor de verdediger niet verder kon. Hij werd vervangen door Jordy Croux.

PSV was na die korte pauze minder bij de les en leek na dik een halfuur zelfs op achterstand te komen. Haye mocht van grote afstand vrij uithalen. Zijn schot stuitte via de onderkant van de lat het veld weer in, maar het ontging de arbitrage dat de bal daarvoor over de lijn was geweest.

In plaats met een voorsprong ging Willem II de kleedkamer in met een achterstand. In blessuretijd van de eerste helft kopte Isimat-Mirin PSV op 1-0. De verdediger werd slecht gedekt door Daryl Lachman en liet Lamprou van dichtbij kansloos.

Locadia

Na rust maakte Luuk de Jong voorin plaats voor Locadia, wiens komst door het PSV-publiek met veel enthousiasme werd begroet. De fans hadden al in de eerste helft laten merken ook graag Hendrix binnen de lijnen te willen zien, maar de middenvelder viel pas in het slotkwartier in.

Willem II opende sterk na rust, met onder meer kansen voor Erik Falkenburg en Haye, wiens vrije trap net naast ging. Het was PSV dat echter op 2-0 kwam door Van Ginkel, die net als Isimat-Mirin in alle vrijheid mocht binnenknikken uit een hoekschop.

Tegenvaller voor PSV was vervolgens dat Jetro Willems na een uur geblesseerd uitviel. De linksback had hamstringklachten en maakte plaats voor Joshua Brenet.

PSV voerde de score in het slot nog wat op. Eerst scoorde Pereiro door vanaf de rechterkant naar binnen te snijden en de bal in de verre hoek te krullen, waarna Guardado van afstand raak schoot. Van Ginkel maakte vervolgens zijn tweede van de dag.

Bekijk de uitslagen en de stand in de Eredivisie