Van Bronckhorst en Kuijt balen van zwak begin Feyenoord in Zwolle

"De start was natuurlijk niet hoe het moet", bromde Van Bronckhorst voor de camera van FOX Sports.

"Op zo’n moment lopen we vroeg achter de feiten aan. Het was moeilijk om terug te komen, maar dat doen we wel. Dan hebben we nog een halfuur om de winnende treffer te maken. Een aantal keer valt de bal dan niet goed."

Feyenoord kreeg al binnen het kwartier twee treffers om de oren. Eerst was het Queensy Menig die PEC op 1-0 zette, waarna Bram van Polen de bezoekers nog dieper de problemen in schoot.

Met twee fraaie goals bracht Steven Berghuis Feyenoord nog wel langszij, maar de overwinning zat er niet meer in voor de equipe van Van Bronckhorst.

"Het is moeilijk om te zeggen waar het precies aan ligt", zei de oefenmeester. "Feit is dat we niet goed beginnen. Dat moet uit ons spel want we maken het ons onnodig moeilijk. Ons spel was moeizaam, dat is een understatement. Het is knap hoe het team zich heeft teruggevochten, maar het is helaas niet goed genoeg geweest."

Feyenoord gaat met nog vier speelrondes voor de boeg nog wel aan kop in de Eredivisie, maar de voorsprong op runner-up Ajax bedraagt nog slechts één punt. "Deze wedstrijd kan cruciaal zijn. Volgende week moeten we weer vol aan de bak tegen FC Utrecht", aldus Van Bronckhorst.

Kuijt

Kuijt liet zich in soortgelijke woorden uit. "De slechte openingsfase heeft te maken met scherpte, met focus. Je mag nooit in een ondertalsituatie komen bij die 1-0. Als je elkaar op zo'n moment niet helpt, weet je dat je gekilld kan worden, en dat gebeurde ook."

De aanvoerder was van mening dat Feyenoord weinig opschoot met de remise. "Dit zijn heel belangrijke punten die we hier verliezen. We moeten hier gewoon winnen, dat weten we zelf ook."

Kuijt verscheen aan de aftrap omdat topscorer Nicolai Jörgensen op het allerlaatste moment verstek moest laten gaan. "Dat was een streep door de rekening", liet Van Bronckhorst weten.

"Ik hoorde het pas na de warming-up. Nicolai voelde iets wat hij vorige week tegen Ajax ook voelde. Het was daarom geen goede zaak om hem hier te laten spelen. Dat risico wilde ik niet nemen."

