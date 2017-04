Kuijt baalt van desastreus begin Feyenoord bij PEC Zwolle

"Het heeft te maken met scherpte, met focus. Je mag nooit in een ondertalsituatie komen in de beginfase", doelde Kuijt voor de camera van FOX Sports op de 1-0 van Queensy Menig al in de derde minuut.

"Als je elkaar op zo'n moment niet helpt, weet je dat je gekilld kan worden, en dat gebeurde ook."

Nog binnen het kwartier zag Feyenoord zelfs de achterstand verdubbeld worden door Bram van Polen. Met twee fraaie treffers bracht Steven Berghuis de bezoekers nog wel langszij, maar de overwinning zat er niet meer in voor de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst.

"Als je zo begint en twee kansen weggeeft, wordt het heel moeilijk", zei Kuijt. 'Daarna hebben we ons goed teruggeknokt. We maakten op tijd de 2-2, maar daarna maakten we het niet af."

Feyenoord gaat met nog vier speelrondes voor de boeg nog wel aan kop in de Eredivisie, maar de voorsprong op runner-up Ajax bedraagt nog maar één punt.

"We hebben nog vier duels te gaan, maar dit zijn wel heel belangrijke punten die we hier verliezen", beseft ook Kuijt. "We moeten hier gewoon winnen, dat weten we zelf ook."