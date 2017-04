Koploper Feyenoord ziet Ajax naderen na gelijkspel tegen PEC Zwolle

Feyenoord had zich geen slechter begin kunnen voorstellen in Zwolle. PEC stond na een kwartier al op een 2-0 voorsprong door doelpunten van Queensy Menig en Bram van Polen.

Nog voor rust zorgde Feyenoord voor de aansluitingstreffer nadat doelman Mickey van der Hart een schot van Steven Berghuis niet goed verwerkte. Diezelfde Berghuis tekende na 55 minuten ook voor de 2-2. Feyenoord kreeg daarna nog voldoende kansen op de winnende, maar PEC bleef met veel moeite overeind.

Door het puntenverlies van Feyenoord staat naaste belager Ajax nog maar op een punt afstand. De Amsterdammers waren zaterdagavond in Nijmegen al met 1-5 te sterk voor NEC. PEC Zwolle staat met 32 punten op de twaalfde plek.

Nicolai Jörgensen zou tegen PEC zijn rentree maken in de basiself, maar nam na de warming-up in Zwolle toch op de bank plaats. Ook Terence Kongolo was nog niet fit genoeg om aan de aftrap te staan.

Menig

Feyenoord werkte door de monsterzege op Go Ahead Eagles (8-0) van woensdag met het nodige vertrouwen toe naar het duel met PEC, maar de Rotterdammers kenden in Zwolle een desastreuze start. Na drie minuten nam PEC al de leiding door een doelpunt van Menig.

De Ajax-huurling was donderdag nog de schlemiel na het missen van een kans voor open doel tegen Roda JC (2-1 nederlaag), maar zorgde dit keer wel voor zijn zesde competitietreffer dit seizoen. Menig kreeg de bal van Youness Mokhtar, omspeelde de ver uitgekomen Jones en schoot de bal in een leeg doel binnen.

Tien minuten later was het alweer raak voor de thuisploeg. Bram van Polen kreeg de bal in het strafschopgebied na een fraaie één-twee met Danny Holla en werkte met buitenkant rechts in de verre hoek achter de kansloze Jones. Feyenoord had zich tot dan toe nog amper laten zien voor het doel van Van der Hart, maar toch was de eerste de beste kans voor de Rotterdammers direct raak.

Berghuis liep na 27 minuten vanaf de rechterkant naar binnen en zag zijn schot met enig fortuin via de handen van Van der Hart in de verre hoek verdwijnen. Die aansluitingstreffer zorgde voor het nodige vertrouwen bij Feyenoord, dat PEC steeds verder onder druk zette. De beste mogelijkheid was nog voor Dirk Kuijt, maar de kopbal van de aanvaller ging over.

Berghuis

Feyenoord aaste in de tweede helft op een snel doelpunt en werd op zijn wenken bediend. Berghuis liep net als bij de 2-1 vanaf de rechterkant naar binnen en schoot na 54 minuten met links buiten bereik van Van der Hart in de rechterhoek. PEC kon daarna weinig anders meer dan tegenhouden tegen Feyenoord, dat de baas was in de tweede helft.

Na 67 minuten had de koploper al de voorsprong moeten pakken. Eljero Elia zag zijn schot gekeerd worden, waarna Toornstra de rebound van dichtbij enkele meters naast het doel werkte. Drie minuten later was Feyenoord opnieuw dicht bij de 2-3, maar schoten van Kuijt en Berghuis waren niet doeltreffend.

Met het inbrengen van Michiel Kramer hoopte Van Bronckhorst nog iets te forceren in Zwolle. De toenemende druk op PEC zorgde ook voor meerdere hachelijke momenten voor het doel van Van der Hart, maar de thuisploeg bleef met moeite overeind en maakte de titelstrijd nog spannender.

Bekijk de uitslagen en de stand in de Eredivisie