PSV met Schwaab, Ramselaar en Pereiro tegen Willem II

Voetbal

Voetbal Doelpuntrijke zege ADO op Groningen, Heracles haalt uit bij Go Ahead ADO Den Haag heeft zaterdag thuis tegen FC Groningen de derde overwinning op rij behaald in de Eredivisie: 4-3. In Deventer haalde Heracles Almelo met 1-4 uit bij Go Ahead Eagles.