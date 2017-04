Promes helpt Spartak Moskou opnieuw aan zege

Promes verdubbelde na 56 minuten de marge voor Spartak Moskou door een strafschop te verzilveren. In de eerste helft had Denis Glushakov al voor de openingstreffer gezorgd.

FC Ufa kreeg vlak daarna ook een penalty, maar die werd gemist. De aansluitingstreffer kwam er na 85 minuten alsnog, maar het doelpunt van Ivan Oblyakov was niet genoeg om Spartak van de overwinning te houden. De bezoekers gooiden het duel in blessuretijd via Lorenzo Melgarejo zelfs nog op slot: 1-3.

Voor Promes is het zijn negende doelpunt in achttien wedstrijden. De 18-voudig international van Oranje was afgelopen maandag ook al belangrijk voor Spartak Moskou in de thuiswedstrijd tegen FC Orenburg. Promes zorgde toen in de 96e minuut voor de winnende treffer: 3-2.

Door de zege blijft Spartak Moskou ruim aan kop in de Russische competitie. De ploeg van Promes heeft nu 51 punten, acht meer dan Zenit Sint-Petersburg.