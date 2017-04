Lens scoort voor winnend Fenerbahçe, Promes helpt Spartak aan zege

Lens zorgde in de extra tijd voor het derde doelpunt van Fenerbahçe. Van Persie gaf na een uur spelen de assist bij de 2-1 van Souza.

Vlak voor rust bracht Miguel Lopes de thuisploeg met een eigen doelpunt op voorsprong. Ricardo Vaz Te zorgde vijf minuten na de onderbreking uit een penalty voor de gelijkmaker.

Van Persie, Lens en Gregory van der Wiel speelden de hele wedstrijd mee bij de ploeg van coach Dick Advocaat.

Fenerbahçe bezet de derde plaats in de Süper Lig. De achterstand op nummer twee Istanbul Basaksehir, dat maandag nog thuis tegen Galatasaray speelt, bedraagt drie punten.

Promes

In Rusland zorgde Promes na 56 minuten voor het tweede doelpunt van Spartak Moskou door een strafschop te verzilveren. In de eerste helft had Denis Glushakov al voor de openingstreffer gezorgd.

FC Ufa kreeg vlak daarna ook een penalty, maar die werd gemist. De aansluitingstreffer kwam er na 85 minuten alsnog, maar het doelpunt van Ivan Oblyakov was niet genoeg om Spartak van de overwinning te houden. De bezoekers gooiden het duel in blessuretijd via Lorenzo Melgarejo zelfs nog op slot: 1-3.

Voor Promes is het zijn negende doelpunt in achttien wedstrijden. De 18-voudig international van Oranje was afgelopen maandag ook al belangrijk voor Spartak Moskou in de thuiswedstrijd tegen FC Orenburg. Promes zorgde toen in de 96e minuut voor de winnende treffer: 3-2.

Door de zege blijft Spartak Moskou ruim aan kop in de Russische competitie. De ploeg van Promes heeft nu 51 punten, acht meer dan Zenit Sint-Petersburg.

Serie A

In Italië won Kevin Strootman ruim met AS Roma bij Bologna: 0-3. Invaller Wesley Hoedt ging met Lazio ten onder tegen concurrent Napoli: 0-3.

Door de zege op Bologna verkleinde Roma de achterstand op koploper Juventus weer naar zes punten. 'De Oude Dame' won zaterdag al met 2-0 van Chievo.

Roma kwam in Bologna amper in de problemen. De ploeg stond na de eerste helft al met 0-2 voor, door doelpunten van Federico Fazio en Mohamed Salah. Na rust bepaalde Edin Dzeko de eindstand op 0-3. Strootman stond in de basis en kreeg halverwege de tweede helft een gele kaart.

Hoedt viel bij Lazio na rust in, maar kon niets meer doen om een nederlaag te voorkomen. Nummer drie Napoli won door doelpunten van José Callejon en Lorenzo Insigne (twee keer) en vergroot de voorsprong op nummer vier Lazio naar zeven punten.

Internazionale liep averij op in de jacht op Europees voetbal. De ploeg verloor met 2-1 bij laagvlieger Crotone en staat daardoor zevende. Rivaal AC Milan kwam dankzij een 4-0 overwinning op Palermo voorbij.

