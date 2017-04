Bruns verruilt Heracles Almelo transfervrij voor Vitesse

"Ik ga tekenen en word gepresenteerd. Ik ben benieuwd, laat me verrassen", zegt Bruns zondag tegenover Tubantia.

Bruns is bezig aan zijn zevende seizoen in dienst van Heracles en liet onlangs weten toe te zijn aan een nieuwe uitdaging. De aanvoerder van de huidige nummer negen van de Eredivisie stond ook in de nadrukkelijke belangstelling van FC Utrecht, maar kiest dus voor Vitesse.

"Vitesse speelt altijd tussen plek vier en zeven. Er staat een goed team, dat volgend jaar zo goed als overeind blijft en ik maak redelijke kansen op speelminuten. Ik denk ook dat ik er een betere speler kan worden'', is Bruns van mening.

Trots

Bruns speelde vooralsnog 175 competitieduels in het shirt van Heracles en vond daarin 25 keer het net. De Wierdenaar stond in 2012 in de bekerfinale en won vorig seizoen met de Almeloërs de play-offs, waardoor de club zich voor het eerst in haar bestaan plaatste voor Europees voetbal.

"Ik ben bij Heracles een complete speler geworden, ik heb alles meegemaakt, daar ben ik trots op", aldus Bruns.

