Jörgensen en Vilhena keren tegen PEC terug in basis Feyenoord

Vilhena keert terug van een schorsing van twee wedstrijden na een elleboogstoot in de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam op 5 maart. De middenvelder miste daardoor de Klassieker tegen Ajax (2-1 verlies) en het competitieduel met Go Ahead Eagles van woensdag (8-0 winst).

Jörgensen en Kongolo ontbraken wegens blessures ook in die midweekse thuiswedstrijd. Jörgensen is fit genoeg om te starten tegen PEC, terwijl Kongolo op de bank begint. De linksback wordt vervangen door Miquel Nelom.

Rick Karsdorp zit wegens een blessure niet bij de selectie en wordt, net als tegen Go Ahead, vervangen door Bart Nieuwkoop. Eric Botteghin, Jan-Arie van der Heijden en Kongolo completeren de defensie. Brad Jones verdedigt zoals gebruikelijk het doel van de Rotterdammers.

Dirk Kuijt, die tegen Go Ahead zijn honderdvijftigste treffer in de Eredivisie maakte, zit ook op de bank. Als de 36-jarige aanvaller mag invallen van trainer Giovanni van Bronckhorst, dan kan hij in Zwolle zijn honderdste doelpunt namens Feyenoord maken.

De voorhoede bestaat uit Steven Berghuis, Jörgensen en Eljero Elia. Het middenrif wordt gevormd door Karim El Ahmadi, Jens Toornstra en Vilhena.

Brock-Madsen

PEC Zwolle treedt in eigen huis aan zonder Nicolai Brock-Madsen. De spits, dit seizoen vooralsnog goed voor zes competitietreffers, is geschorst. Kingsley Ehizibue vervangt de Deen in de basis.

Feyenoord hoopt in Zwolle naaste belager Ajax weer op drie punten achterstand te zetten. De Amsterdammers wonnen zaterdagavond al eenvoudig van NEC (1-5) en hebben nu net als de koploper 72 punten.

PSV heeft zeven punten minder dan Feyenoord en Ajax, maar de Eindhovenaren komen later vandaag nog in actie tegen Willem II. De wedstrijd in het Philips Stadion begint om 16.45 uur.

Het duel tussen PEC Zwolle en Feyenoord begint om 14.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Kevin Blom.

Opstelling PEC Zwolle: Van der Hart; Van Polen, Marcellis, Bouy, Verdonk; Warmerdam, Holla, Thomas; Ehizibue, Menig, Mokhtar

Opstelling Feyenoord: Jones; Nieuwkoop, Botteghin, Van der Heijden, Nelom; El Ahmadi, Toornstra, Vilhena; Berghuis, Jörgensen, Elia.

