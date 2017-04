Groenendijk kan 'geweldige week' met ADO amper geloven

In zeven dagen tijd werden achtereenvolgens Roda JC (4-1), Willem II (1-2) en FC Groningen (4-3) verslagen. ADO verliet daardoor de degradatieplaatsen en klom naar de dertiende plek in de Eredivisie.

"We hebben een geweldige week met elkaar beleefd. Dat het negen punten oplevert hadden we nooit durven dromen. Al was het nog 4-4 geworden als de wedstrijd tien minuten langer had geduurd", aldus een blije Groenendijk na het duel met Groningen voor de camera van FOX Sports.

Na 47 minuten stond ADO in eigen huis met 4-0 voor, maar FC Groningen kwam nog sterk terug. Groenendijk wijt het wedstrijdverloop aan het drukke programma met zijn ploeg.

"Mijn spelers zaten er helemaal doorheen. Het was woensdag laat in Tilburg. We hadden maar twee dagen en toen moesten we alweer spelen. Na de 4-1 konden we het niet meer belopen en werden we kwetsbaar."

Sfeer

Volgens Groenendijk, die begin februari de ontslagen Zeljko Petrovic opvolgde in het Kyocera Stadion, zorgen de goede resultaten voor een heel andere sfeer bij ADO. Zaterdag is PSV de volgende tegenstander.

"PSV-thuis, daar kunnen we ons nu op verheugen. We hebben een geweldige serie achter de rug met twaalf punten uit vijf wedstrijden, dus dat geeft een goed gevoel."

ADO heeft 31 punten uit dertig wedstrijden. Het gat met NEC, dat op de zestiende plaats staat in de Eredivisie, is drie punten.

