Voetbal

Voetbal Promes helpt Spartak weer aan zege, Strootman wint ruim met Roma Quincy Promes heeft Spartak Moskou zondag opnieuw aan een zege geholpen in de Russische competitie. De 25-jarige aanvaller tekende voor de tweede treffer in de uitwedstrijd tegen FC Ufa: 1-3. In Italië won Kevin Strootman ruim met AS Roma bij Bologna: 0-3.