Voetbal

Voetbal Promes helpt Spartak Moskou weer aan zege, Strootman wint ruim met Roma Quincy Promes heeft Spartak Moskou zondag opnieuw aan een zege geholpen in de Russische competitie. De 25-jarige aanvaller tekende voor de tweede treffer in de uitwedstrijd tegen FC Ufa: 1-3. In Italië won Kevin Strootman ruim met AS Roma bij Bologna: 0-3.