Bosz blij met spel en snelle goals van Ajax tegen NEC

"We hebben goed gespeeld en onszelf ook eens snel beloond", zei de coach tegenover FOX Sports. "Ik ben tevreden over ons spel en het was een geslaagde wedstrijd voor ons. Als liefhebber heb ik wel genoten."

De score had nog veel hoger op kunnen lopen in het voordeel van de Amsterdammers, maar Bosz vond het niet erg dat zijn ploeg ook wat kansen miste. "Natuurlijk winnen we het liefst met 16-0, maar zo werkt het niet. Hier moeten we gewoon blij mee zijn."

Ajax beleefde een prettige voorbereiding op het eerste duel van donderdag met Schalke 04 in de kwartfinale van de Europa League. Bertrand Traoré lijkt zich steeds beter te voelen als centrumspits. De huurling van Chelsea scoorde tweemaal.

Het zou zo maar kunnen dat Traoré de geblesseerde Kasper Dolberg ook tegen Schalke 04 moet vervangen. "Het gaat steeds beter met Kasper", zei Bosz. "Maar hij start donderdag alleen als hij honderd procent is. We gaan zijn toestand van dag tot dag bekijken."

Lachwekkend

Bosz baalde wel van de tegengoal die Ajax kreeg. De 17-jarige invaller Ferdi Kadioglu verschalkte Ajax-keeper André Onana met een fraaie lob.

"Dat kon niet, het was bijna lachwekkend. Ik weet niet waar het mis ging, maar we gaan dit wel bespreken. We spelen vaak tegen ploegen die vanuit de omschakeling spelen. Wij verliezen de bal en staan vervolgens niet goed", zei de Ajax-trainer.

Hij weet nog niet of hij zondag naar het duel van koploper Feyenoord op bezoek bij PEC Zwolle gaat kijken. "We gaan eerst trainen en daarna zie ik het wel. Het wordt mooi weer, hé."

Ajax kwam door de winst in punten op gelijke hoogte met Feyenoord, dat een wedstrijd minder speelde. Het verschil in doelsaldo is elf goals in het voordeel van de Rotterdammers.

