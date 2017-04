Titelkandidaat Ajax heeft geen kind aan NEC in Nijmegen

Binnen acht minuten zat Ajax al op rozen door een eigen doelpunt van NEC-verdediger Wojciech Golla en een treffer van winteraankoop David Neres. Nog voor rust was ook Bertrand Traoré trefzeker.

In de tweede helft deed invaller Ferdi Kadioglu iets terug namens de thuisploeg, maar de overwinning voor Ajax kwam geen moment in gevaar. Door treffers van Traoré en Hakim Ziyech werd de score verder uitgebreid.

Door de winst in het Goffertstadion komt Ajax op 72 punten uit dertig wedstrijden. Daarmee hebben de Amsterdammers net zoveel punten als koploper Feyenoord, maar de aartsrivaal heeft een beter doelsaldo en komt zondag bovendien nog in actie.

In Zwolle is PEC om 14.30 uur de tegenstander van de Rotterdammers, die azen op het eerste kampioenschap sinds 1999. Nummer drie PSV, dat met 65 punten in theorie ook nog kampioen kan worden, speelt zondag om 16.45 uur thuis tegen Willem II.

Bij NEC worden de problemen door de forse nederlaag tegen Ajax alsmaar groter. De formatie van coach Peter Hyballa staat slechts zestiende met 28 punten. Als Roda JC zondag bij AZ wint, zakken de Nijmegenaren zelfs naar plaats zeventien.

Neres

In de vierde minuut nam Ajax in Nijmegen al de leiding. Neres, die voor de tweede keer dit seizoen in de basis begon, brak door over rechts en zag dat Golla de bal uit zijn voorzet in eigen doel werkte.

Niet veel later was het al 0-2 en opnieuw vertolkte Neres, die in de winterstop voor miljoenen overkwam van Sao Paulo, een hoofdrol. Hij kreeg de bal met enig fortuin mee van Amin Younes en faalde oog in oog met doelman Joris Delle niet. Younes verzuimde daarna om zelf voor 0-3 te zorgen.

Aan de andere kant stichtte NEC amper gevaar, al moest Ajax bij een van de spaarzame uitvallen wel even opletten. Doelman André Onana kwam ver zijn doel uit, maar de thuisploeg wist daar niet van te profiteren.

Na iets meer dan een halfuur moest NEC-doelman Delle voor de derde keer een tegentreffer toestaan. Bij een fraaie Ajax-aanval kwam de bal via Younes en aanvoerder Davy Klaassen bij Traoré, waarna de Burkinees zichzelf knap vrijspeelde en koeltjes afrondde.

Lob

Vroeg in de tweede helft werd een treffer van Klaassen afgekeurd, waarna NEC de achterstand tot 1-3 verkleinde. De 17-jarige invaller Kadioglu stond helemaal vrij en verschalkte doelman Onana met een mooie lob. De treffer had echter geen gevolgen voor het spelbeeld.

Sterker, vijf minuten later vergrootte Traoré de marge met zijn tweede doelpunt van de avond weer naar drie. De spits rondde opnieuw af op aangeven van Klaassen. In de eenzijdige wedstrijd pikte ook Ziyech nog zijn doelpunt mee.

