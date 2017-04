Vitesse verslaat Heerenveen dankzij hattrick Van Wolfswinkel

De andere Vitesse-treffer kwam op naam van Navarone Foor. Luciano Slagveer en Sam Larsson waren trefzeker namens sc Heerenveen.

Door de overwinning houdt nummer vijf Vitesse druk op nummer vier FC Utrecht, dat een wedstrijd onder speelde en twee punten meer heeft dan de Arnhemmers. Heerenveen blijft achtste.

Vitesse kwam al vroeg op voorsprong in het eigen Gelredome. Na een fraaie aanval schoot Foor op aangeven van Nathan de bal achter Heerenveen-keeper Erwin Mulder.

Tien minuten later zorgde Van Wolfswinkel voor de 2-0 voor de thuisploeg. Uit een corner kopte de spits de bal via de lat net achter de lijn. Bijna scoorde hij halverwege de eerste helft opnieuw met zijn hoofd, maar dit keer ging de bal via de lat over.

Heerenveen had in de openingsfase weinig in te brengen, maar daar kwam na een half uur verandering in.

Overtreding

Yuki Kobayashi leek een overtreding te maken, maar mocht door van scheidsrechter Jochem Kamphuis en gaf de bal aan Reza Ghoochannejhad. Op aangeven van de Iraniër schoot Slagveer vervolgens de 2-1 binnen.

Van Wolfswinkel bracht de marge in de tweede helft weer op twee in de 70e minuut. Op aangeven van invaller Alexander Büttner, die net zes minuten in het veld stond, kon hij binnentikken.

De afgelopen zomer van Norwich City overgekomen Van Wolfswinkel completeerde zijn hattrick vijf minuten later. Na een harde voorzet van de Kosovaar Milot Rashica rondde de 28-jarige spits fraai af. Het betekende zijn achttiende competitietreffer van dit seizoen.

Twee minuten voor tijd deed Larsson nog iets terug namens de bezoekers. De Zweed scoorde met een fraai afstandsschot.

De Arnhemmers behaalden de derde overwinning op een rij en dat was al sinds februari 2015 niet meer voorgekomen.