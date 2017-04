Griezmann bezorgt Atletico in slotfase punt tegen Real Madrid

Koploper Real leek dankzij een doelpunt met het hoofd van Pepe af te stevenen op een 1-0 overwinning in het eigen Bernabeu, maar daar bracht Antoine Griezmann in de slotfase verandering in.

Na een fraaie steekpass van invaller Angel Correa schoof de Franse aanvaller de bal langs Real-keeper Keylor Navas.

Door het gelijke spel kan FC Barcelona zaterdagavond op gelijke hoogte komen met koploper Real Madrid. De ploeg van Luis Enrique speelt dan een uitduel met Malaga. Barcelona heeft nu met evenveel duels gespeeld drie punten achterstand op Real.

Karim Benzema kreeg namens de thuisploeg de eerste grote kans in de eerste helft. Hij kon vrij uithalen van de rand van het strafschopgebied, maar zijn schot werd uit het doel getikt door Atletico-keeper Jan Oblak.

Een paar minuten later leek Cristiano Ronaldo Real op voorsprong te schieten. De bal passeerde Oblak, maar werd van de lijn gekopt door verdediger Stefan Savic.

Griezmann was voor rust het gevaarlijkst namens de bezoekers. Na ongelukkig balverlies van Sergio Ramos voorkwam Navas dat de Franse aanvaller Atletico op voorsprong schoot.

Kopbal

In het begin van de tweede helft was het opnieuw Oblak die Real-spits Benzema van het scoren afhield.

Op een geplaatste kopbal van verdediger Pepe had de Sloveense doelman echter geen antwoord, waardoor de thuisploeg na 52 minuten verdiend op voorsprong stond.

De tot dan toe onzichtbare Atletico-spits Fernando Torres kreeg daarna nog een grote kans op de gelijkmaker, maar zijn schot werd gekeerd door Real-keeper Navas.

In de slotfase werd Atletico de betere ploeg, wat uiteindelijk resulteerde in de treffer van Griezmann in de 84e minuut.

Pepe kon de wedstrijd niet afmaken omdat hij hard in botsing kwam met ploeggenoot Toni Kroos en vervangen moest worden.

