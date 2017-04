Dure nederlaag Barcelona in Malaga, gelijkspel bij Real-Atletico

Barcelona verzuimde door de nederlaag in te lopen op koploper Real Madrid. De Catalanen blijven nu op drie punten achterstand, terwijl Real ook nog een wedstrijd tegoed heeft.

Barcelona kwam na een half uur spelen op achterstand in Estadio La Rosaleda. Sandro Ramirez liet doelman Marc-André ter Stegen kansloos met een schot laag in de linkerhoek.

Vlak voor tijd besliste Malaga-invaller Jony Rodriguez de wedstrijd definitief.

Barcelona kwam in de 65e minuut met tien man te staan na een harde overtreding van Neymar op Diego Llorente. Het betekende direct rood voor de aanvaller, die nooit eerder in de Primera Division van het veld gestuurd werd.

In de slotfase onthield scheidsrechter Jesus Gil Manzano Barcelona een penalty toen invaller Sergi Roberto neergehaald werd in het strafschopgebied. De Spaanse arbiter legde de bal echter net buiten het zestienmetergebied. Lionel Messi schoot de vrije trap in de muur.

​Real Madrid

Koploper Real leek dankzij een doelpunt met het hoofd van Pepe af te stevenen op een 1-0 overwinning in het eigen Bernabeu, maar daar bracht Antoine Griezmann in de slotfase verandering in.

Na een fraaie steekpass van invaller Angel Correa schoof de Franse aanvaller de bal langs Real-keeper Keylor Navas.

Door het gelijke spel kan FC Barcelona zaterdagavond op gelijke hoogte komen met koploper Real Madrid. De ploeg van Luis Enrique speelt dan een uitduel met Malaga. Barcelona heeft nu met evenveel duels gespeeld drie punten achterstand op Real.

Karim Benzema kreeg namens de thuisploeg de eerste grote kans in de eerste helft. Hij kon vrij uithalen van de rand van het strafschopgebied, maar zijn schot werd uit het doel getikt door Atletico-keeper Jan Oblak.

Kopbal

In het begin van de tweede helft was het opnieuw Oblak die Real-spits Benzema van het scoren afhield.

Op een geplaatste kopbal van verdediger Pepe had de Sloveense doelman echter geen antwoord, waardoor de thuisploeg na 52 minuten verdiend op voorsprong stond.

In de slotfase werd Atletico de betere ploeg, wat uiteindelijk resulteerde in de treffer van Griezmann in de 84e minuut.

Pepe kon de wedstrijd niet afmaken omdat hij hard in botsing kwam met ploeggenoot Toni Kroos en vervangen moest worden. De verdediger brak bij de botsing twee ribben en is waarschijnlijk een maand uitgeschakeld.

Barcelona heeft 69 punten uit 31 wedstrijden, Real Madrid staat op 72 uit 30. De Spaanse rivalen staan over twee weken tijdens El Clásico tegenover elkaar in Madrid.

