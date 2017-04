Robben helpt Bayern langs Dortmund, Wolfsburg hard onderuit bij Schalke

Bij Bayern-Dortmund zorgde Robben vijf minuten na rust op voor hem kenmerkende wijze voor 3-1. De aanvoerder van Oranje trok naar binnen en vond met een schot de verre hoek.

In de eerste helft was het binnen tien minuten al 2-0 dankzij Franck Ribery en Robert Lewandowski. In de twintigste minuut deed Raphael Guerreiro met een knal van afstand iets terug namens Dortmund.

Na de treffer van Robben bepaalde Lewandowski de eindstand tegen zijn oude club uit een strafschop op 4-1. Daarmee houdt Bayern met 68 punten uit 28 wedstrijden een voorsprong van tien punten op nummer twee RB Leipzig. Dortmund staat met vijftig punten vierde.

Leipzig won eerder zaterdag thuis ternauwernood met 1-0 van Bayer Leverkusen. In de extra tijd maakte Yussuf Poulsen de bevrijdende treffer.

Wolfsburg

Coach Jonker had met Wolfsburg geen schijn van kans op bezoek bij Schalke: 4-1. Guido Burgstaller en Leon Goretzka scoorden voor rust voor de ploeg van invaller Klaas-Jan Huntelaar. Na rust liep Schalke verder uit dankzij Daniel Caligiuri en weer Burgstaller. Mario Gomez deed iets terug.

Door het verlies staat de ploeg van Jonker, waar Riechedly Bazoer de hele wedstrijd speelde, veertiende in de Bundesliga met dertig punten uit 28 duels.

Schalke, de nummer tien met 37 punten, kende door de winst een prima generale voor de wedstrijd van donderdag tegen Ajax in de kwartfinales van de Europa League. Het duel in de Arena begint om 21.05 uur. Een week later is om dezelfde tijd de return in Duitsland.

Hoffenheim

Nummer drie Hoffenheim, dat 52 punten heeft en daarmee vier punten toegeeft op Leipzig en dertien op Bayern, liep tegen puntenverlies aan. Het uitduel met Hamburger SV werd met 2-1 verloren.

Aaron Hunt zette de thuisclub op voorsprong. Nog voor rust maakte Andrej Kramaric uit een strafschop gelijk voor de ploeg van assistent-trainer Alfred Schreuder, maar in de slotfase scoorde opnieuw Hunt voor HSV.

1. FC Köln ging thuis met 2-3 onderuit tegen Borussia Mönchengladbach. De bezoekers namen via Jannik Vestergaard en Ibrahima Traoré tot twee keer toe de leiding en Christian Clemens en Anthony Modeste maakten gelijk, maar Lars Stindl tekende vlak voor tijd voor de winnende treffer.

Het treffen tussen Freiburg en FSV Mainz leverde een nipte zege voor de thuisploeg op. Nils Petersen zorgde in de tweede helft voor het enige doelpunt in het Schwarzwald-Stadion, waardoor Freiburg de vijfde plaats overnam van Köln.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Bundesliga