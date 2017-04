Clasie schiet Southampton naar zege, Chelsea wint bij Bournemouth

Voetbal

Voetbal De samenvattingen van speelronde 33 in de Jupiler League Er werden vrijdagvond acht wedstrijden gespeeld in de 33e speelronde van de Jupiler League. Koploper VVV-Venlo won op eigen veld ternauwernood van Almere City FC en is daardoor weer een stap dichter bij promotie. Bekijk hier alle samenvattingen.