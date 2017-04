FC Den Bosch stelt Boessen aan als nieuwe trainer

De 52-jarige Boessen is nu nog actief als trainer in Thailand. Eerder was de oud-prof coach van VVV-Venlo, Fortuna Sittard en FC Oss.

Boessen heeft in De Vliert een contract voor één seizoen ondertekend. In de verbintenis is een optie genomen voor een tweede seizoen. De voormalig verdediger krijgt in Den Bosch de opdracht om mee te strijden voor een plaats in de play-offs om promotie naar de Eredivisie.

De nieuwe coach kan zich vinden in die ambities. "De club heeft een duidelijke sportieve visie en wil nadrukkelijk stappen voorwaarts zetten de komende jaren. Ik zie het als een mooie uitdaging om met zijn allen de stijgende lijn binnen de club door te trekken en te vertalen naar goede prestaties op het veld", meldt Boessen zaterdag op website van de Brabanders.

Vloet maakte in maart al kenbaar volgend seizoen manager voetbalzaken te worden bij Den Bosch. De club heeft vanaf dat tijdstip ook weer een eigen jeugdopleiding.

FC Den Bosch bezet met nog vijf duels te spelen de dertiende positie in de Jupiler League.

