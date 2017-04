Oranjevrouwen in oefenduel onderuit tegen Frankrijk

Het team van bondscoach Sarina Wiegman ging in stadion Galgenwaard in Utrecht, dat gevuld was met meer dan 10.000 toeschouwers, met 2-1 onderuit tegen de nummer drie van de wereld.

Oranje was na ruim een kwartier spelen dicht bij een doelpunt. Lieke Martens vond na een goede individuele actie in het zestienmetergebied echter geen medespeelster die de bal binnen kon schieten.

In de 27e minuut was het aan de andere kant wel raak. Een vrije trap van Frankrijk werd knullig in het eigen doel gekopt door Anouk Dekker.

Het tweede doelpunt voor de Franse vrouwen kwam na rust op naam van spits Eugénie Le Sommer, die de bal over keepster Sari van Veenendaal in het doel legde. Martens wist in de 83e minuut na een mooie aanval alsnog te scoren: 1-2.

Verder liet Frankrijk het niet komen, al was Vivianne Miedema in blessuretijd nog dicht bij de gelijkmaker.

IJsland

Nederland kon in Utrecht niet beschikken over Sheila van den Bulk en aanvoerster Mandy van den Berg. Voor het geblesseerde tweetal riep Wiegman afgelopen week Danique Kerkdijk en Myrthe Moorrees op als vervangsters.

Dinsdag oefent Oranje opnieuw in aanloop naar het EK van komende zomer in eigen land. IJsland is dan, op De Vijverberg in Doetinchem, de tegenstander.