Excelsior klimt door zege bij Sparta uit degradatiezone

Voetbal

Voetbal Vooruitblik Eredivisie: Feyenoord wil dramatische reeks in Zwolle beëindigen 'Zwolle-uit' kan met recht een risicowedstrijd genoemd worden voor Feyenoord. Sinds PEC in 2012 promoveerde naar de Eredivisie, verloren de Rotterdammers elk seizoen de uitwedstrijd in Zwolle. Dat en meer in de vooruitblik op de dertigste speelronde in de Eredivisie.