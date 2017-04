Liverpool rest van seizoen zonder topscorer Mané

Voetbal

Voetbal PSV raakt verder achterop door ongelukkig gelijkspel in Enschede PSV is in de uitwedstrijd tegen FC Twente tegen ongelukkig puntenverlies opgelopen. Door een goal diep in blessuretijd van Bersant Celina eindigde het duel in 2-2, waardoor PSV definitief uitgeschakeld lijkt in de titelstrijd.