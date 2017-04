Rinus Israël (75) maakt seizoen af als trainer Derde Divisionist OFC

De club uit Oostzaan nam donderdag vanwege teleurstellende resultaten afscheid van trainer Imdat Ilguy. Israël is in samenwerking met Jan de Haze bereid gevonden het seizoen af te maken.

De 47-voudig international moet OFC in de laatste zeven wedstrijden behoeden voor degradatie uit de Derde Divisie, het vierde niveau in Nederland. Begin deze jaargang hoopte OFC nog op promotie naar de Tweede Divisie.

De club staat nu met 33 punten uit 27 wedstrijden op de twaalfde plaats en het gat met nummer achttien en hekkensluiter Jong FC Den Bosch bedraagt tien punten. Komende zondag zit Israël voor het eerst op de bank bij OFC, dat om 14.30 uur uit speelt tegen UDI'19.

Feyenoord

Israël, die in 1970 als captain van Feyenoord als eerste Nederlander ooit de Europa Cup I in ontvangst nam, begon zijn trainersloopbaan in 1982 bij PEC Zwolle, de club waar hij zijn spelerscarrière afsloot.

Van 1986 tot 1988 was Israël trainer van Feyenoord en hij had in Nederland ook de leiding bij FC Den Bosch en ADO Den Haag, waarmee hij in 2003 promoveerde naar de Ereidivisie.

In het buitenland was Israël werkzaam in de Verenigde Arabische Emiraten, Roemenië en Griekenland en was hij in 1997 en 1998 bondscoach van Ghana. Zijn vorige klus als trainer was bij de amateurs van het Haarlemse Young Boys van 2010 tot het faillissement van de club in 2012.