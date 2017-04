Voetbal Dolberg en Klaassen vraagteken voor duel Ajax met NEC Het is twijfelachtig of Kasper Dolberg en Davy Klaassen zaterdag in actie kunnen komen bij Ajax in het uitduel met NEC. De Deense spits hervatte donderdag de groepstraining en captain Klaassen viel woensdag geblesseerd uit in de wedstrijd tegen AZ.