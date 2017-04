Liverpool-trainer Klopp moest na late gelijkmaker 'bijna overgeven'

"Ik moest er bijna van overgeven en dat is natuurlijk niet zo fijn", aldus Klopp tegenover Sky Sports.

De 'Reds' waren eerder in het duel op Anfield juist teruggekomen van een 0-1 achterstand. Met nog een halfuur te gaan zette Divock Origi Liverpool op een 2-1 voorsprong, maar door een goal van de Noor Joshua King pakte Bournemouth alsnog een punt.

"Normaal gesproken gooien we de wedstrijd op slot als we op voorsprong komen in de tweede helft. Maar nu deden we dat niet", weet Klopp, die dat zijn spelers overigens niet wil aanrekenen. "Als mijn zoon iets verkeerd doet, dan is dat voor een groot deel mijn verantwoordelijkheid. Dan had ik het maar beter moeten uitleggen."

"In deze situatie is dat niet heel anders. Ik zei eerder dit seizoen al dat de slechte dingen mijn verantwoordelijkheid zijn en de goede dingen die van mijn spelers. Ik denk dat dat wel zo eerlijk is. Ik heb er de leeftijd voor."

Manchester City

Ondanks het puntenverlies beseft de Duitse trainer dat hij niet helemaal ontevreden mag zijn, omdat concurrent Manchester City met 2-1 verloor bij Chelsea. Liverpool staat daardoor nog altijd derde en die plek geeft aan het einde van het seizoen recht op een plek in het hoofdtoernooi van de Champions League.

"Als we naar de ranglijst kijken, zijn we een puntje uitgelopen. Dat is beter dan niets, maar het is niet wat we wilden. We moesten en hadden ook kunnen winnen van Bournemouth."

Klopp baseert zich daarbij vooral op de tweede helft. "We speelden beter dan voor rust, lieten Bournemouth rennen en pakten steeds de tweede bal. Dat kan voldoende zijn, als je beter verdedigt. Maar dat hebben we helaas niet gedaan. Het is zoals het is."

De volgende Premier League-wedstrijd van Liverpool is zaterdag. De ploeg van Klopp speelt dan uit tegen Stoke City.

