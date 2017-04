Schöne heeft 'alle vertrouwen' in PEC zondag tegen Feyenoord

"8-0, dat zijn aardig wat goals. Het doelsaldo van Feyenoord is nu flink beter. Maar Feyenoord hoeft maar twee keer gelijk te spelen en wij staan bovenaan", zegt Schöne voor de camera van NUsport.

Feyenoord vervolgt de titelstrijd zondag met een uitwedstrijd tegen PEC Zwolle, de nummer twaalf van de Eredivisie. Een dag eerder gaat Schöne met Ajax op bezoek bij NEC, dat twee plaatsen lager zet dan de Zwolse club.

"Ik heb alle vertrouwen in PEC zondag tegen Feyenoord. En wij gaan drie punten pakken tegen NEC", zegt de Deense middenvelder, die met Ajax vanwege de Europa League-wedstrijden tegen Schalke 04 een veel drukker programma heeft dan de Rotterdamse concurrent.

"Van mij hadden de wedstrijden iets meer uitgesmeerd mogen zijn. Maar het zijn wel mooie duels, die je wil spelen. Ik kijk naar alle wedstrijden uit."

Omhaal

Woensdagavond werd het tegen AZ uiteindelijk ook een mooie wedstrijd voor Ajax, al zag het daar even niet naar uit. De Amsterdammers wonnen in de Arena met 4-1, maar twintig minuten voor tijd stond het nog 1-1.

"De eerste helft speelden we goed, hebben we kansen gecreëerd en maakten we een goede goal", vindt Schöne. "Maar in de laatste tien minuten voor rust lieten we AZ al wat los en dat moeten we niet doen. Dat resulteerde in de gelijkmaker vlak na rust van Wout Weghorst. En ook daarna nog speelden we in een te laag tempo en dwongen we alleen wat corners af."

Toch hield Schöne vertrouwen in een goed resultaat en negentien minuten voor tijd zorgde Davinson Sanchez met een omhaal ook voor de ommekeer. "Ik heb geen moment gedacht dat het echt mis zou gaan, want er was nog genoeg tijd. Maar het was wel een briljant idee van Davinson om het met een omhaal te doen."

Penalty

De 30-jarige middenvelder zorgde zelf voor de 3-1 door een penalty te benutten. Hij stuurde AZ-doelman Tim Krul de verkeerde hoek in, waarna Amin Younes de eindstand op 4-1 bepaalde.

"We weten allemaal dat Tim een penaltykiller is, hij is niet de makkelijkste om voor je te hebben. Gelukkig had ik hem vandaag door. Ik ging met een goed gevoel naar de stip en dat gaat-ie er meestal in."