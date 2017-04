Van Bronckhorst spreekt van 'topavond' na monsterzege in Kuip

"Als je zo overtuigend wint, kan je spreken van een topavond. We hebben de tegenstander kapot gespeeld", concludeerde Van Bronckhorst na afloop in gesprek met FOX Sports.

Feyenoord revancheerde zich met de monsterzege voor de 2-1 nederlaag tegen Ajax van afgelopen zondag. De Rotterdammers houden bovendien drie punten voorsprong op de aartsrivaal.

"Dit is het antwoord dat we na zondag moesten geven. We hebben al vaker bewezen dat we dat kunnen. Vooral de passing was bij ons uitstekend. Het aantal doelpunten kan belangrijk zijn dit seizoen", beseft Van Bronckhorst.

Ajax moet wat betreft het doelsaldo nog vijftien treffers goedmaken. Als de Amsterdammers daar niet in slagen, mag Feyenoord in de laatste vijf duels dus nog een keer verliezen om aan kop te blijven.

Kuijt

De meeste aandacht na de klinkende zege op Go Ahead Eagles ging overigens uit naar Dirk Kuijt. De 36-jarige aanvaller tekende voor de 3-0 en daarmee ook voor zijn honderdvijftigste doelpunt in de Eredivisie.

"Een mooie mijlpaal waar ik trots op ben", zei Kuijt na afloop. "Het is mooi hoe we vandaag hebben gereageerd na tegenslag. Dat is de kracht van dit Feyenoord."

Volgens de captain waren de Rotterdammers al van plan om vol op de aanval te spelen tegen Go Ahead. "We wilden zoveel mogelijk goals maken, omdat we weten dat het doelsaldo virtueel een extra punt kan opleveren. Daarom zijn we vol gas door gegaan."

