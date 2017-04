Ajax voorkomt in laatste twintig minuten puntenverlies tegen AZ

Ajax moest in de tweede helft even vrezen voor puntenverlies, nadat Wout Weghorst in de 55e minuut de vroege openingstreffer van Bertrand Traoré ongedaan had gemaakt.

In de laatste twintig minuten liep het elftal van Peter Bosz via een omhaal van Davinson Sanchez, een rake strafschop van Lasse Schöne en een schot door de benen van Tim Krul van Amin Younes toch nog uit naar een ruime zege.

Feyenoord won tegelijkertijd in De Kuip met liefst 8-0 van Go Ahead Eagles, waardoor de Rotterdammers met nog vijf wedstrijden te gaan nog steeds drie punten voorsprong hebben op Ajax. Het verschil in doelsaldo is nu vijftien in het voordeel van de koploper.

PSV staat op vijf punten van de Amsterdammers, maar de regerend kampioen gaat donderdag nog op bezoek bij FC Twente.

Kluivert

Ajax zette in het eerste deel van het duel met AZ de lijn door van de Klassieker van zondag (2-1 zege). Vooral Justin Kluivert, die ondanks de terugkeer in de basis van Younes weer aan de aftrap stond, was een plaag voor de defensie van de Alkmaarders.

Het was ook Kluivert die de openingstreffer voorbereidde. De pas 17-jarige rechtsbuiten gaf in de zestiende minuut een afgemeten voorzet die Traoré van dichtbij binnen tikte.

De Chelsea-huurling, die wederom de geblesseerde Kasper Dolberg verving in de spits, maakte zijn zevende competitiegoal van het seizoen.

Vlak voor rust kreeg Kluivert na een fraaie solo zelf de kans op de 2-0, maar de aanvaller stuitte op voormalig Ajax-doelman Krul.

Klaassen

Ajax begon de tweede helft met een tegenvaller, want Davy Klaassen bleef met een kneuzing aan zijn onderbeen achter in de kleedkamer. Hij werd vervangen door Donny van de Beek.

Zonder zijn aanvoerder raakte de ploeg van Bosz het initiatief langzaam kwijt aan de bezoekers en tien minuten na rust leverde dat de gelijkmaker op.

Alireza Jahanbakhsh legde de bal achter de defensie van Ajax en Weghorst dook op tussen verdediger Sanchez en keeper André Onana, die ver uit zijn doel was gekomen. De kopbal van de spits stuiterde tergend langzaam in het lege doel.

De thuisploeg worstelde een kwartier lang met zichzelf, maar een hoogstandje van Sanchez zorgde twintig minuten voor tijd voor opluchting in de Arena. De Colombiaan aarzelde niet toen de bal na een corner bleef hangen in het strafschopgebied en met een omhaal tekende hij voor de 2-1.

Tien minuten later leidde Rens van Eijden de definitieve beslissing in. De AZ-verdediger haalde Traoré onderuit in het zestienmetergebied en Schöne benutte de toegekende strafschop. Younes zorgde vlak voor tijd voor het slotakkoord: 4-1.

Bekijk de uitslagen en de stand in de Eredivisie