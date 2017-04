Koploper Feyenoord vernedert Go Ahead en houdt voorsprong op Ajax

Feyenoord stond al na een kwartier op een 2-0 voorsprong door treffers van Jens Toornstra en Eljero Elia. Dirk Kuijt, opnieuw Toornstra en Jan-Arie van der Heijden breidden de score voor rust nog uit naar 5-0.

De treffer van Kuijt na een halfuur spelen was zijn honderdvijftigste Eredivisiedoelpunt. De 36-jarige aanvaller heeft nog één treffer nodig om op honderd goals in dienst van Feyenoord te komen.

Feyenoord vond ook in de tweede helft al vroeg het net tegen Go Ahead Eagles, dat zelf amper voor het doel van Brad Jones verscheen. Eric Botteghin werkte van dichtbij binnen voor de 6-0. Michiel Kramer, die de geblesseerde Nicolai Jörgensen verving in de basis, tekende twintig minuten voor tijd voor de zevende treffer en het slotakkoord was na 89 minuten voor Toornstra: 8-0.

De koploper houdt door de monsterzege een voorsprong van drie punten op naaste belager Ajax, dat in de Arena AZ met 4-1 versloeg. Nummer drie PSV heeft vijf punten minder en komt donderdagavond nog in actie tegen FC Twente.

Toornstra

Go Ahead Eagles leefde na de verrassende 1-2 zege op FC Twente van afgelopen zondag nog met het nodige vertrouwen toe naar de wedstrijd tegen Feyenoord, maar de ploeg van trainer Robert Maaskant bleek al snel kansloos in De Kuip.

Feyenoord nam direct het initiatief en werd al na enkele minuten gevaarlijk met afstandsschoten van Steven Berghuis (redding Theo Zwarthoed), Toornstra en El Ahmadi (beide naast). De vierde doelpoging aan Rotterdamse zijde was wel raak. Toornstra tekende na acht minuten voor zijn elfde competitietreffer dit seizoen na een knappe actie van Berghuis.

Het duurde niet lang voor Het Legioen weer kon juichen. Elia liep aan de linkerkant naar binnen en kreeg van de Go Ahead-verdedigers alle ruimte om uit te halen, iets wat de aanvaller ook doeltreffend deed: 0-2.

Feyenoord zat zo al vroeg in de wedstrijd op rozen, maar bleef druk houden op Go Ahead. Het resulteerde na een halfuur in de derde treffer. Kuijt kreeg de bal met geluk voor zijn voeten na een mistrap van Kramer, waarna de aanvoerder van dichtbij binnenschoof.

Feyenoord ging door waar het gebleven was en bezorgde het eigen publiek nog een mooi einde van de eerste helft. Toornstra schoot na 42 minuten de 4-0 binnen nadat Kramer eerst nog stuitte op doelman Zwarthoed. Twee minuten later profiteerde de thuisploeg opnieuw van geklungel achterin bij Go Ahead. Van der Heijden kreeg de bal voor zijn voeten en werkte koeltjes binnen.

Botteghin

In de tweede helft hoopte Go Ahead Eagles vooral de schade beperkt te houden, maar daar slaagde de ploeg uit Deventer allerminst in. Vijf minuten na rust zorgde Botteghin op aangeven van Van der Heijden namelijk voor de 6-0.

Feyenoord nam na de zesde treffer wat gas terug, waarna Elvis Manu uit het niets de ultieme kans op de eretreffer kreeg. De voormalig aanvaller van Feyenoord kreeg ruimte aan de rechterkant, maar zag zijn inzet via de vingertoppen van Jones net naast het doel belanden.

Het duurde uiteindelijk tot de 72e minuut dat Feyenoord weer tot scoren kwam. Waar Kramer eerder in de wedstrijd nog zeer ongelukkig was in de afronding, kopte de spits een voorzet van Berghuis op fraaie wijze binnen.

Het slotakkoord was uiteindelijk voor Toornstra, die zijn sterke wedstrijd vlak voor tijd bekroonde met een fraai schot: 8-0.

