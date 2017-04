Vitesse houdt door nipte zege op Heracles zicht op vierde plaats

Voetbal

Voetbal Feyenoord zonder Jörgensen en met Elia tegen Go Ahead Nicolai Jörgensen is niet fit genoeg om woensdagavond in actie te komen voor Feyenoord in het thuisduel met Go Ahead Eagles. De Deen wordt in de spits vervangen door Michiel Kramer. Eljero Elia keert terug in de basis.