ADO nipt te sterk voor Willem II, FC Groningen boekt broodnodige zege

Bij Willem II-ADO Den Haag vielen alle doelpunten in de eerste helft. De bezoekers uit de Hofstad kwamen na twintig minuten op voorsprong via Abdenasser El Khayati na een fraaie individuele actie.

Heel lang kon ADO niet genieten van die voorsprong, want Willem II kwam vier minuten later al op gelijke hoogte. Doelman Robert Zwinkels zag er niet goed uit bij de treffer van Obbi Oulare. Vlak voor rust bezorgde Mike Havenaar, wederom op aangeven van Duplan, zijn ploeg een 1-2 voorsprong.

In de tweede helft probeerde Willem II alsnog die gelijkmaker op het bord te krijgen, maar veel kansen kregen de Tilburgers niet. ADO Den Haag kreeg zelfs de betere mogelijkheden om de bevrijdende derde treffer te maken, maar doelpuntenmakers El Khayati en Havenaar faalden in de afwerking. Uiteindelijk deerde dat de Hagenaars niet.

Onder het bewind van Groenendijk heeft ADO al elf punten gepakt in zeven wedstrijden. De Hagenaren, die afgelopen weekend met 4-1 wonnen van Roda JC, staan nu op de vijftiende plek in de Eredivisie met 28 punten.

FC Groningen-NEC

FC Groningen hield voor het eerst sinds 14 januari de volle buit over aan een competitieduel. Toen was de ploeg van Ernest Faber met 1-4 te sterk was voor Heracles, nu werd het 2-0 tegen NEC. In de vorige tien wedstrijden speelde de 'Trots van het Noorden' liefst zeven keer gelijk en ging het drie keer onderuit.

Het was Mimoun Mahi die zijn ploeg in het Noordlease Stadion na drie maanden weer eens drie punten bezorgde. De aanvaller kreeg na precies een halfuur spelen de bal na slecht uitverdedigen van NEC en schoot in de korte hoek binnen.

De Nijmegenaren kregen voor rust nog een grote kans op de gelijkmaker, maar die was niet besteed aan Taiwo Awoniyi. De aanvaller ging alleen af op doelman Sergio Padt, maar bleef niet rustig in de afronding.

In de tweede helft was het FC Groningen dat de wedstrijd in het slot gooide. Juninho Bacuna, in de eerste helft nog de aangever bij de 1-0, zorgde na 67 minuten voor de tweede treffer en tevens zijn eerste doelpunt ooit.

Voor NEC is het al de negende nederlaag in de laatste tien wedstrijden. De ploeg van trainer Peter Hyballa blijft steken op 28 punten, momenteel goed voor de dertiende plek. FC Groningen heeft nu 33 punten en bezet daarmee de elfde plaats in de Eredivisie.

Heracles-Vitesse

Eerder op woensdagavond boekte Vitesse een nipte zege op Heracles. Navarone Foor was de matchwinner in Almelo. De aanvaller van Vitesse krulde de bal op slag van rust fraai in de lange hoek achter Bram Castro, na een verdedigingsfout van Robin Goosens.

Heracles moest het grootste deel van de tweede helft met tien man op jacht naar de gelijkmaker. Verdediger Robin Pröpper kreeg binnen vijf minuten twee keer geel van scheidsrechter Christiaan Bax. Vier minuten voor tijd moest ook Vitesse-verdediger Kevin Diks met twee keer geel van het veld.

Heracles kreeg genoeg mogelijkheden op een treffer. Topschutter Samuel Armenteros en Kristoffer Peterson hadden in de eerste helft echter geen geluk in de afwerking, kort voor de rode kaart trof Reuven Niemeijer met een hard schot de paal en in de slotfase stuitte Brandley Kuwas op doelman Eloy Room en ging een schot van Peterson voorlangs.

Nummer vijf Vitesse, dat vorige maand de uitwedstrijden tegen PSV (1-0) en PEC Zwolle (3-1) verloor, houdt door de zege in Almelo zicht op de vierde plaats. Het verschil met FC Utrecht, dat dinsdag met 1-3 won van Exelsior, is vijf punten.

Heracles, dat zijn vorige drie thuiswedstrijden had gewonnen, staat met 34 punten op de negende plek.

Bekijk de uitslagen en de stand in de Eredivisie