Feyenoord zonder Jörgensen en met Elia tegen Go Ahead

Jörgensen viel afgelopen zondag in het uitduel met Ajax (2-1 nederlaag) al na tien minuten uit met wat trainer Giovanni van Bronckhorst dinsdag een "blokkade in zijn rug" noemde.

De topscorer van de Eredivisie (negentien treffers) trainde dinsdag wel weer mee met zijn ploeggenoten, maar is nog niet voldoende hersteld om in actie te komen tegen Go Ahead. Hij zit ook niet op de bank. De aanval bestaat nu uit Kramer, Elia en Steven Berghuis.

Van Bronckhorst moest nog een gedwongen wijziging doorvoeren in zijn basiself in vergelijking met de Klassieker. Rick Karsdorp liep in de Amsterdam Arena een "minimale verrekking" aan zijn knieband op, waardoor Bart Nieuwkoop een linie zakt en de rechtsback is.

Dirk Kuijt zakt ook een linie en vormt samen met Karim El Ahmadi en Jens Toornstra het middenveld. Elia keert terug in de basis, nadat hij de afgelopen drie wedstrijden had gemist door een blessure. Hij kan nog geen hele wedstrijd spelen.

Linksback Terence Kongolo en buitenspeler Bilal Basacikoglu zijn al langer geblesseerd en ontbreken bij Feyenoord. Tonny Vilhena zit zijn laatste van twee wedstrijden schorsing uit.

Concurrent

Go Ahead Eagles begint met dezelfde elf spelers die zondag de basis legden voor de verrassende zege bij FC Twente (1-2). Oud-Feyenoorder Elvis Manu staat in de voorhoede van het elftal van de nieuwe trainer Robert Maaskant. Eerder dit seizoen won Go Ahead in de eigen Adelaarshorst met 1-0 van Feyenoord.

Feyenoord-Go Ahead Eagles begint woensdagavond om 20.45 uur en staat onder leiding van arbiter Jochem Kamphuis.

Concurrent Ajax speelt tegelijkertijd een thuiswedstrijd tegen AZ. Het verschil tussen de Rotterdamse koploper en de Amsterdamse nummer twee is drie punten.

Opstelling Feyenoord: Jones; Nieuwkoop, Botteghin, Van der Heijden, Nelom; El Ahmadi, Kuijt, Toornstra; Berghuis, Kramer, Elia.

Opstelling Go Ahead: Zwarthoed; Groenbast, Fischer, Schenk, Ritzmaier; Chirivella, Crowley, Duits; Antonia, Hendriks, Manu.

