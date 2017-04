Caanen niet langer technisch directeur Roda JC

"In het belang van de club zijn partijen tot dit besluit gekomen, waarbij geldt dat Caanen voor de rest van dit seizoen zijn arbeid stillegt", meldt Roda JC op zijn website.

"Roda JC en Caanen gaan bespreken in welke hoedanigheid het dienstverband tussen partijen gecontinueerd zal worden, vanuit de plannen die de club heeft", laat Roda verder weten.

Caanen trad in oktober 2015 aan als technisch directeur, waarbij hij een contract tot medio 2018 tekende. Onder zijn leiding werd Darije Kalezic in mei vorig jaar ontslagen en werd de huidige coach Yannis Anastasiou aangesteld.

Korotaev

In januari nam miljonair Aleksei Korotaev een deel van de aandelen van de Limburgse club over. De Russische Zwitser heeft grote ambities met de club, maar ondanks negen nieuwe spelers die in januari werden aangetrokken, zijn de prestaties nog niet verbeterd.

Met nog zes duels te spelen is Roda JC hekkensluiter in de Eredivisie. Go Ahead Eagles heeft als nummer zeventien alleen een beter doelsaldo dan de Limburgers.

De volgende wedstrijd van Roda JC is donderdag om 18.30 uur thuis tegen PEC Zwolle.

