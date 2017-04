NAC Breda wil aflopend contract trainer Vreven verlengen

"De evaluatie is positief, deze week stellen we de raad van commissarissen voor het contract met Stijn met een jaar en een optie voor nog een jaar te verlengen", zegt technisch directeur Jan Smulders woensdag tegen VI.

Het contractvoorstel lijkt mede het gevolg van de goede prestaties van NAC in de laatste weken. Afgelopen vrijdag werd met 0-4 gewonnen bij koploper VVV-Venlo, waardoor de club uit Breda bovenaan staat in de vierde en laatste periode.

"We zien een positieve ontwikkeling, alles lijkt langzaam op zijn plaats te vallen", zegt Smulders.

Cambuur

Vreven werd in de winterstop aangesteld als vervanger van de ontslagen Marinus Dijkhuizen. De 43-jarige Belg tekende voor een half seizoen en hoopt NAC na twee jaar terug te brengen naar de Eredivisie.

Na een wisselvallige start is NAC opgeklommen naar de zevende plaats, met evenveel punten (56) als nummer vier Jong PSV. Met nog zes speelrondes te gaan is de Bredase club daardoor vrijwel zeker van een plek in de play-offs.

De volgende wedstrijd van NAC is vrijdag. SC Cambuur is dan om 20.00 uur de tegenstander in het Rat Verlegh Stadion.

