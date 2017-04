Feyenoord wint rechtszaak van Belastingdienst over naheffing Pellè

Voetbal

Voetbal Koeman vindt gelijkmaker in blessuretijd pijnlijk voor defensief sterk Everton Ronald Koeman baalt van de gelijkmaker die zijn ploeg Everton dinsdag diep in blessuretijd incasseerde tegen Manchester United (1-1). Dankzij een benutte strafschop van Zlatan Ibrahimovic slaagde de Nederlandse manager er net niet in om voor het derde seizoen op rij te winnen op Old Trafford,