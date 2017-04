Uitgefloten Larsson legt kritiek Heerenveen-publiek naast zich neer

De Friezen hadden het een helft lang moeilijk met de Rotterdammers. Na een aantal mislukte acties van de 23-jarige Zweed kwam hem dat op fluitconcerten te staan.

"Mijn spel brengt risico met zich mee", zei Larsson na de zege van Heerenveen tegenover de camera van FOX Sports. "Soms gaan m’n acties goed en soms lukt het niet.

"Ik speel hier bijna drie jaar. Als het publiek mij nu nog niet kent zou me dat verbazen. De supporters mogen roepen wat ze willen. Ik zal door blijven gaan met voetballen op de manier zoals ik dat altijd heb gedaan."

Streppel

Nadat hij was uitgefloten had Larsson, die nog een contract heeft tot medio 2018 bij Heerenveen, met twee assists een belangrijk aandeel in de overwinning van zijn ploeg. Trainer Jurgen Streppel neemt het op voor zijn pupil. "Sam is een artiest die net zoals Reza, Zanelli en Slagveer het verschil kan maken", aldus Streppel tegen FOX Sports.

"Ik kan begrijpen dat hun risicovolle spel soms ergernis opwekt, maar uiteindelijk zijn dat spelers waar je van moet houden."

De zege van Heerenveen op Sparta was pas de tweede van de Friezen na de winterstop. De club is door de mindere prestaties in de laatste maanden afgezakt naar de achtste plaats in de Eredivisie. Zaterdagavond speelt de ploeg van Streppel om 18.30 uur uit tegen Vitesse.

