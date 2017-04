Doelman Onana ontevreden over contractvoorstel Ajax

De Kameroener wil qua salaris tot de topspelers in Amsterdam gaan behoren. Maar Ajax wil Onana in de tweede categorie indelen, zo stelt zaakwaarnemer Albert Botines in De Telegraaf.

"Het was een slecht eerste bod", oordeelt Botines over het voorstel van Ajax om de keeper tot 2021 bij te laten tekenen.

De 21-jarige Onana is na het vertrek van Jasper Cillessen naar FC Barcelona afgelopen zomer eerste keus in Amsterdam. Onana kwam in de zomer van 2015 juist over van de Spaanse topclub en speelde in zijn eerste seizoen in Jong Ajax.

Met achttien tegentreffers na 28 duels heeft Ajax samen met PSV dit seizoen de minst gepasseerde defensie in de Eredivisie. Al veertien keer hield de Kameroener de nul in competitieverband.

Spel

De zaakwaarnemer van de keeper denkt dat het in zijn ogen tegenvallende aanbod bij het spel van onderhandelen hoort. "Een club biedt nooit direct het bedrag dat ze kunnen betalen."

"Marc Overmars was sneller en slimmer dan andere technisch directeuren toen hij André bij FC Barcelona wist los te weken. Maar nu is hij vrij laat met onderhandelen begonnen, pas drie weken geleden", stelt Botines.

Volgens de belangenbehartiger is er veel belangstelling voor zijn speler. "Vanuit Spanje, Frankrijk, Duitsland en Engeland. Een aantal topclubs heeft ons gevraagd om vooral niet bij Ajax te tekenen, omdat hij met een contract voor maar één seizoen relatief goedkoop is te halen."

Desondanks houdt Botines zijn speler het liefst in Amsterdam. "We denken dat het voor de ontwikkeling van André goed is om hier te blijven. Maar wel tegen de juiste voorwaarden."

Ajax betaalde slechts 250.000 euro om de doelman over te nemen van FC Barcelona. "André had toen veel opties, maar hij koos voor het sportieve aspect en niet voor het geld. Nu hij heeft laten zien een waardige vervanger voor Cillessen te zijn, vinden wij dat dat moet worden gewaardeerd."

Ajax huurde dit seizoen Tim Krul van Newcastle als beoogd opvolger van Cillissen, maar de jonge Onana greep zijn kans toen Krul nog revalideerde van een knieblessure. "We weten wat Cillessen en Krul verdienden: veel meer dan André", stelt Botines.

Afrika Cup

Onana liet in januari deelname aan de Afrika Cup lopen om zijn basisplaats bij Ajax niet in gevaar te brengen. "André heeft op bijzondere wijze zijn loyaliteit getoond. Het is niet niks om als speler van toen 20 te bedanken voor het nationale elftal. Op internet is hij beledigd en bedreigd. Maar het belang van Ajax stond voorop."

Botines stelt zich tijdens toekomstige onderhandelingen met Ajax hard op. "De volgende keer als we met Overmars om tafel zitten, zullen we een tegenvoorstel doen. Als Ajax een inspanning doet om André te behouden, dan lukt dat. Maar als dit slechte gevoel blijft, dan niet."

Onana speelt woensdagavond met Ajax in de Eredivisie tegen AZ. De wedstrijd in de Amsterdam Arena begint om 20.45 uur.

