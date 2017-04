Koeman vindt gelijkmaker in blessuretijd pijnlijk voor defensief sterk Everton

"Ik denk dat we de wedstrijd goed controleerden en sterk verdedigden", zei Koeman op de persconferentie na de wedstrijd.

"We maakten in de tweede helft wat fouten. We hadden veel ruimte in de counter, toen hadden we de tweede goal moeten maken. Maar we namen niet de juiste beslissingen."

"Desondanks voelde ik vertrouwen dat we zouden winnen", vertelde Koeman. "De verdediging stond goed."

Toch ging het in de 94e minuut mis voor Everton. Na een handsbal van Ashley Williams, die rood kreeg, benutte Ibrahimovic een strafschop.

"Natuurlijk is het in de slotfase moeilijk tegen Ibrahimovic, Marouane Fellaini en Paul Pogba", gaf Koeman aan. "Dat zijn veel lange spelers in het strafschopgebied. Maar het team was erg goed georganiseerd."

"De penalty was de juiste beslissing, maar het was erg pijnlijk want de jongens hebben alles gegeven. Het scheelde maar een minuut of we hadden gewonnen. Maar oké, als je niet wint dan moet je tevreden zijn met een gelijkspel."

Everton staat na 31 duels vast op de zevende plaats in de Premier League. Nummer zes Arsenal heeft evenveel punten als de ploeg van Koeman, maar speelde drie duels minder.

Mourinho

Voor Manchester United betekende de 1-1 het twintigste duel in de Premier League zonder nederlaag. De helft van die duels eindigden overigens in een gelijkspel.

"Twintig duels ongeslagen blijven in de Premier League is geweldig. Daar zou ik volgend seizoen meteen voor tekenen", zei manager José Mourinho.

"In de moderne Premier League is dit een topprestatie. Maar we moeten vaker scoren om wedstrijden te kunnen winnen."

Ondanks de knappe serie zijn de supporters van United niet tevreden. De ploeg staat vijfde in de Premier League en dreigt net als vorig seizoen kwalificatie voor de Champions League mis te lopen.

"Als ik het vanuit de ogen van de fans bekijk, dan zou ik zeggen: Er is niet één thuiswedstrijd zonder emotie. Elke wedstrijd gaan we ervoor tot het einde, we proberen alles", verklaarde Mourinho.

"Maar we scoren gewoon niet genoeg doelpunten. We zijn het tweede team in de Premier League als het gaat om het aantal doelpogingen, maar we zijn derde van onderen wat betreft het percentage doelpunten uit alle pogingen. Die statistiek zegt alles."

Vertrouwen

Na een matige eerste helft beet United zich lange tijd stuk op de taaie defensie van Everton. "Everton gaf ons de bal en verdedigde met elf spelers. Dus wij gebruikten de vleugels en gaven veel voorzetten", analyseerde Mourinho.

"Een treffer werd onterecht afgekeurd. Ik ben niet teleurgesteld in de assistent-scheidsrechter, want het was moeilijk te zien. Dat heb ik hem al gezegd."

Echt vrolijk werd de Portugees niet van de late gelijkmaker. "Verliezen of gelijkspelen maakt weinig uit, het scheelt maar één punt. Maar voor het gevoel en het vertrouwen van de spelers denk ik dat het wel erg belangrijk is dat we niet verloren hebben."

