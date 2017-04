De Vrij en Hoedt met Lazio ten koste van Strootman en Roma naar bekerfinale

Voetbal

Voetbal Ibrahimovic voorkomt in blessuretijd zege Koeman en Everton bij United Zlatan Ibrahimovic heeft dinsdagavond in blessuretijd voorkomen dat Manchester United een nederlaag leed tegen het Everton van trainer Ronald Koeman. De Zweedse spits benutte diep in blessuretijd een strafschop, waardoor het Premier League-duel op Old Trafford in 1-1 eindigde.