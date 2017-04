De Vrij en Hoedt met Lazio ten koste van Roma naar bekerfinale

Lazio, waar De Vrij in de basis begon en Hoedt na rust inviel voor zijn landgenoot, kwam in de eerste helft op voorsprong via Sergej Milinkovic. Namens Roma maakte Stephan El Shaarawy gelijk.

In de tweede helft bracht Ciro Immobile de bezoekers opnieuw op voorsprong, waarna Strootman en Roma alles op de aanval zetten. Mohamed Salah scoorde twee keer, maar dat was niet voldoende voor een plek in de finale.

Lazio speelt in de eindstrijd tegen de winnaar van het tweeluik tussen titelhouder Juventus en Napoli. De ploeg uit Turijn verdedigt woensdag in Napels een voorsprong van 3-1.

Zowel Lazio als Roma vervolgt de competitie zondag. Lazio, dat vierde staat, speelt dan thuis tegen concurrent Napoli en nummer twee Roma gaat op bezoek bij Bologna.

El Ghazi

In het Franse bekertoernooi betekende de kwartfinale het eindstation voor Anwar El Ghazi en Ricardo Kishna met Lille. Op bezoek bij AS Monaco werd ondanks een treffer van El Ghazi met 2-1 verloren.

In de eerste helft scoorde Valere Germain twee keer voor de thuisploeg. Lille, dat met beide Nederlanders in de basis aantrad, moest vanaf de veertigste minuut met een man minder verder door een rode kaart voor Carlens Arcus.

Diep in de tweede helft zorgde El Ghazi voor 2-1, maar verder kwam het niet. Lille stevent door de uitschakeling af op een verloren seizoen, want in de competitie staat de club slechts dertiende. Vrijdag wacht het thuisduel met OGC Nice.

Atletico

In de Spaanse competitie boekte Atletico Madrid een benauwde zege op Real Sociedad. De ploeg van coach Diego Simeone won met 1-0. Filipe Luis maakte in de 28e minuut de winnende treffer.

Atletico blijft derde en heeft nu drie punten meer dan nummer vier Sevilla, dat woensdag op bezoek gaat bij nummer twee FC Barcelona. Koploper Real Madrid gaat woensdagavond op bezoek bij laagvlieger Leganes.

