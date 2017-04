Robben en Bayern lijden tegen Hoffenheim tweede nederlaag van seizoen

De Kroatische spits Andrej Kramaric tekende halverwege de eerste helft voor de enige treffer in de Wirsol Rhein-Neckar Arena. De enige andere nederlaag leed Bayern in november uit bij Borussia Dortmund (1-0).

Robben speelde de hele wedstrijd tegen Hoffenheim en bij afwezigheid van Philipp Lahm en Manuel Neuer droeg hij zelfs de aanvoerdersband. Vooral in de tweede helft joeg de 33-jarige Nederlander op de gelijkmaker en er kwamen ook kansen.

Op aangeven van Robben haalde Lewandowski kort na rust uit, maar Hoffenheim-doelman Oliver Baumann tikte de bal uit de hoek. Kingsley Coman tikte de bal even later wel langs de keeper, maar de inzet van de Fransman ging naast. In de slotfase kreeg Lewandowski nog een aardige kans. Via een been van een Hoffenheim-verdediger en Baumann ging de bal er niet in waardoor het 1-0 bleef.

Ondanks de nederlaag gaat Bayern nog altijd fier aan kop. De voorsprong op RB Leipzig bedraagt dertien punten, maar de club uit het oosten van Duitsland speelt woensdag nog uit tegen Mainz. Hoffenheim is een punt achter Leipzig de nummer drie.

Borussia Dortmund

Nummer vier Borussia Dortmund boekte dinsdag een overtuigende zege (3-0) op Hamburger SV, dat op de veertiende plaats nog niet verlost is van degradatiezorgen. Na negen minuten maakte Gonzalo Castro de 1-0 in het Signal Iduna Park en die tussenstand bleef lang op het scorebord staan.

Op aangeven van Pierre-Emerick Aubameyang verdubbelde Shinji Kagawa in de 81e minuut de voorsprong, waarna de spits uit Gabon zelf in blessuretijd voor de 3-0 eindstand tekende.

Middenmoter Schalke 04 kon geen vertrouwen tanken richting de eerste confrontatie volgende week met Ajax in de kwartfinales van Europa League. De ploeg van Klaas-Jan Huntelaar, die op de bank begon, ging met 3-0 onderuit bij Werder Bremen. Halverwege stond het 1-0 door een goal van de Tsjech Theodor Gebre Selassie.

Nadat Huntelaar in de 62e minuut was ingevallen waren Max Kruse (penalty) en Maximilian Eggestein trefzeker voor Werder.

Het duel tussen subtoppers FC Köln en Eintracht Frankfurt eindigde in 1-0 voor de ploeg uit Keulen. De Serviër Milos Jojic maakte acht minuten na rust de enige goal van de wedstrijd in het Rhein Energie Stadion.

