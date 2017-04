Welkome zege Heerenveen op Sparta, FC Utrecht wint bij Excelsior

Heerenveen wachtte tot het duel met Sparta al vier duels op een overwinning. Bovendien hadden de eerste twaalf wedstrijden van 2017 slechts twee zeges opgeleverd.

De ploeg van trainer Jurgen Streppel staat met veertig punten uit 29 wedstrijden nog altijd op de achtste plaats. Sparta, dat bezig is aan een wisselvallige reeks, is met 28 punten de nummer veertien.

Voor rust was Sparta de gevaarlijkste ploeg. Spits Martin Pusic schoof de bal van dichtbij naast en Sherel Floranus (schot net over) kreeg eveneens een kans op de openingstreffer. Namens Heerenveen, dat matig speelde, was Reza Ghoochannejhad het dichtst bij succes.

In de tweede helft kwam de thuisploeg een stuk beter voor de dag. Na kansen voor opnieuw Ghoochannejhad en Sam Larsson was het Pelle van Amersfoort die met een bekeken lob over doelman Roy Kortsmit de 1-0 liet aantekenen.

Heerenveen was sterker en Joost van Aken maakte met een kopbal de tweede treffer. Stijn Schaars maakte als invaller zijn rentree na maanden blessureleed en zag ploeggenoot Ghoochannejhad voor het derde doelpunt van de avond zorgen.

Excelsior-FC Utrecht

FC Utrecht maakte in Rotterdam geen fout in de strijd om plek vier in de Eredivisie. De Domstedelingen hebben die positie met vijftig punten uit 29 duels stevig in handen. Excelsior staat met 25 punten op de zorgwekkende zestiende plaats.

Excelsior nam vroeg de leiding via Mike van Duinen. De aanvaller schoot in de vijfde minuut knap raak uit een moeilijke hoek. Jurgen Mattheij leek een aantal minuten later zelfs voor 2-0 te zorgen, maar zijn doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel.

Zes minuten voor rust kwam FC Utrecht op gelijke hoogte door een benutte strafschop van Sebastien Haller. Met zijn 41e treffer loste hij de Belg Stefaan Tanghe af als de meest scorende buitenlander ooit namens FC Utrecht.

Vroeg in de tweede helft nam de formatie van coach Erik ten Hag de leiding door een eigen doelpunt van Mattheij en niet veel later zorgde Gyrano Kerk op aangeven van Haller voor de beslissing. Daarmee was de wedstrijd gespeeld.

