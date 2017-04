FC Utrecht rekent na rust af met Excelsior op Woudestein

De Domstedelingen maakten zodoende geen fout in de strijd om plek vier in de Eredivisie. FC Utrecht heeft die positie met vijftig punten uit 29 duels stevig in handen. Excelsior staat met 25 punten op de zorgwekkende zestiende plaats.

Excelsior nam vroeg de leiding via Mike van Duinen. De aanvaller schoot in de vijfde minuut knap raak uit een moeilijke hoek. Jurgen Mattheij leek een aantal minuten later zelfs voor 2-0 te zorgen, maar zijn doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel.

Zes minuten voor rust kwam FC Utrecht, dat gaandeweg beter in de wedstrijd kwam, op gelijke hoogte. Sebastien Haller mocht aanleggen voor een strafschop nadat hij was gevloerd door Jordy de Wijs en de Fransman faalde niet: 1-1.

Zijn treffer op Woudestein was een bijzondere voor de 22-jarige Haller, die de Belg Stefaan Tanghe afloste als de meest scorende buitenlander ooit namens FC Utrecht. Haller was al 41 keer trefzeker sinds zijn komst in januari 2015.

Mattheij

Vroeg in de tweede helft nam de formatie van coach Ten Hag de leiding. Na een schot van captain Willem Janssen caramboleerde de bal via het hoofd van Excelsior-verdediger Mattheij achter de kansloze doelman Warner Hahn.

Niet veel later zorgde Gyrano Kerk voor de beslissing. Na een prachtige uithaal van Zakaria Labyad belandde de bal via de lat en de paal bij Haller, die koel bleef en de 21-jarige Kerk in staat stelde te scoren.

Het doelpunt leidde ertoe dat het geloof bij Excelsior wegebde. De Kralingers slaagden er niet meer in om FC Utrecht, waar middenvelder Wout Brama zijn driehonderdste wedstrijd in de Eredivisie afwerkte, echt problemen te bezorgen.

