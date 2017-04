Nederlander Acolatse tekent tot medio 2021 bij Club Brugge

Voetbal Feyenoord zonder Karsdorp maar mogelijk met Jörgensen tegen Go Ahead Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst kan woensdagavond in het competitieduel met Go Ahead Eagles niet beschikken over verdedigers Rick Karsdorp en Terence Kongolo en aanvaller Bilal Basacikoglu. Nicolai Jörgensen blijft een vraagteken.