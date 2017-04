Ajacied Dolberg ontbreekt ook tegen AZ, Younes wel inzetbaar

Spits Dolberg miste al de competitieduels met Excelsior (1-1) en Feyenoord (2-1 winst) door een liesblessure. Hij is op de weg terug, maar de wedstrijd van woensdag in de Arena komt nog te vroeg.

Buitenspeler Younes kampte met een kwetsuur aan zijn knie en ontbrak daardoor zondag net als Dolberg in de Klassieker. De Duitser is fit genoeg om tegen AZ wel weer in actie te komen.

Trainer Bosz liet eerder dinsdag op de website van Ajax al weten geen onnodige risico's te nemen. "Als ze kunnen spelen, moeten ze spelen. Maar ze moeten wel honderd procent zijn. Anders stel ik ze niet op", zei hij.

"We hebben een goede, brede selectie. Als iemand niet helemaal fit is, staan anderen te trappelen om die plek over te nemen. Daar zouden we iets mee kunnen doen."

De 19-jarige Dolberg maakte dit seizoen al dertien competitietreffers namens Ajax. De vier jaar oudere Younes scoorde tot dusver twee keer in de Eredivisie.

Gegroeid

Bosz vindt dat Ajax in de afgelopen maanden gegroeid is en dat kwam volgens de 53-jarige Apeldoorner zondag tot uiting in de overtuigend gewonnen wedstrijd tegen Feyenoord. Hij hoopt die lijn tegen AZ door te trekken.

"Iedereen heeft kunnen zien dat we gedurende het seizoen zijn gegroeid. In de manier van spelen, de vastigheden in ons spel, en het druk zetten. In eigenlijk alle aspecten zoals we bij Ajax willen spelen."

Bij tegenstander AZ ontbreken verdedigers Ron Vlaar en Jonas Svensson, liet trainer John van den Brom eerder dinsdag weten. Beide verdedigers van de Alkmaarders zijn niet helemaal fit.

De wedstrijd tussen Ajax en AZ begint woensdag om 20.45 uur. De Amsterdammers geven als nummer twee van de Eredivisie drie punten toe op koploper Feyenoord, dat woensdag om dezelfde tijd thuis tegen Go Ahead Eagles speelt.

