Sunderland blijft ondanks 'onacceptabele uitspraken' achter Moyes staan

"Zowel de BBC als de verslaggeefster vinden dat het incident juist is afgehandeld en dus blijft de club David volledig steunen in zijn rol als manager van Sunderland", schrijft de Noord-Engelse club dinsdag in een verklaring.

BBC-journaliste Vicki Sparks vroeg Moyes na het gelijkspel tegen Burnley op 18 maart (0-0) of hij meer druk voelde doordat Sunderland-voorzitter Ellis Short op de tribune zat tijdens de competitiewedstrijd.

De Schotse manager antwoordde met "nee", maar nadat het interview voorbij was ging hij nog verder. "Je krijgt misschien wel een klap, hoewel je een vrouw bent", zei Moyes, die waarschijnlijk dacht dat de camera's inmiddels uit stonden. Ook waarschuwde hij Sparks dat ze de volgende keer dat ze naar Sunderland zou gaan "voorzichtig" moest zijn.

"De woordenwisseling tussen de manager en een BBC-verslaggeefster was totaal onacceptabel en zulke acties worden op geen enkele manier goedgepraat of vergoelijkt", meldt Sunderland.

"David heeft dit direct erkend en de zaak onder de aandacht gebracht van de voorzitter van de club. Ook heeft hij zijn excuses aangeboden aan de verslaggeefster. De club heeft ook persoonlijk zijn excuses aangeboden aan de BBC en de journaliste."

Actie

Volgens Sunderland is het incident "direct vanaf het begin zeer serieus genomen" en is er "snel en direct actie ondernomen door de club en de manager".

Moyes moet nog wel vrezen dat het incident een staartje krijgt, want de Engelse bond FA heeft de Schotse manager maandag in een brief verzocht om zijn "observaties" over de woordenwisseling te delen. Daarna zal de FA besluiten of een straf voor de oud-coach van onder meer Everton en Manchester United op zijn plaats is.

In Engeland zijn de uitspraken van Moyes flink bekritiseerd. Parlementslid Rosena Allin-Khan (Labour) schreef maandag op Twitter dat de Engelse voetbalbond FA "direct actie moet ondernemen. Dit is schandelijk. David Moyes mag niet wegkomen met deze seksistische dreigementen."