AZ-trainer Van den Brom spaart Vlaar tegen Ajax

"We moeten voorzichtig zijn met hem", stelde Van den Brom, die Vlaar eerder dit seizoen lang moest missen door een kuitblessure, dinsdag tijdens zijn persconferentie in Alkmaar. "We zijn bezig met een traject richting de bekerfinale en daarvoor willen we Ron superfit krijgen."

In die bekerfinale staat AZ op 30 april tegenover Vitesse. Zaterdag speelden de Alkmaarders in de Eredivisie met 0-0 gelijk tegen FC Groningen. "Vlaar speelde heel goed, bijna weer ouderwets", aldus Van den Brom. "Dat wil je continueren, want fysiek gezien kan hij spelen. Alleen weten we niet hoe hij daarop gaat reageren en dat risico willen we niet nemen."

De trainer van de huidige nummer zes van de Eredivisie liet weten dat Rens van Eijden en Derrick Luckassen het centrale duo zullen vormen tegen Ajax. Daardoor komt er op het middenveld een plek vrij voor Jahanbakhsh.

De Noorse rechtsback Svensson ontbreekt in de Arena. "Hij heeft wat last van zijn hamstring. Dat is jammer, want hij doet het hartstikke goed en ik ben heel tevreden over hem", zei Van den Brom, die Matthias Johansson als logische vervanger ziet.

Passie

De oefenmeester was onder de indruk van de manier waarop Ajax zondag te sterk was voor Feyenoord in de Klassieker (2-1). "Ik vond Ajax goed spelen. Wat ik had verwacht van Feyenoord, de passie en strijd, zag je bij Ajax. Daarmee hebben zij de titelstrijd nieuw leven ingeblazen. Maar nu komt AZ op bezoek."



"We gaan niet naar Amsterdam met het idee: 'ojee, we moeten tegen Ajax'. Zeker niet. We hebben een goede wedstrijd gespeeld tegen Groningen en met de dingen die ik heb gezien in de trainingen, denk ik dat we er een goede wedstrijd van kunnen maken."

Het duel tussen Ajax en AZ begint woensdag om 20.45 uur en staat onder leiding van arbiter Dennis Higler.

