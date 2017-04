Ibrahimovic wil na schorsing voor 'positieve sfeer' zorgen bij United

"Ik voel me goed. Ik heb Old Trafford en wedstrijden spelen met mijn team gemist, maar ik ben eindelijk terug en hopelijk kan ik zorgen voor een positieve sfeer bij United", zegt de Ibrahimovic dinsdag tegen MUTV.

De 35-jarige Zweed kwam de afgelopen weken alleen in actie in de Europa League, omdat hij van de Engelse voetbalbond FA voor drie nationale duels werd uitgesloten na een elleboogstoot tegen Tyrone Mings in de thuiswedstrijd tegen Burnley begin maart (1-1).

Zonder Ibrahimovic had Manchester United moeite met scoren. De ploeg van José Mourinho werd door Chelsea uitgeschakeld in de kwartfinales van de FA Cup (1-0) en afgelopen weekend verspeelde United in de Premier League punten tegen middenmoter West Bromwich Albion (0-0). Tegen Middlesbrough werd wel gewonnen (1-3).

De 'Mancunians' staan momenteel op de vijfde plaats met vijf punten en een duel minder gespeeld dan nummer vier Manchester City. De vierde plek geeft aan het eind van het seizoen recht op een ticket voor de voorronde Champions League.

Topscorer

Ibrahimovic, topscorer van United met vijftien competitietreffers, heeft er veel vertrouwen in dat zijn team aan het einde van de rit in de top vier zal staan.

"De eerste en de tweede plek liggen waarschijnlijk buiten ons bereik, maar daarachter ligt het heel dicht bij elkaar. Als we twee of drie keer op rij winnen, staan we op de Champions League-plaatsen. Ik denk dat we het gaan redden."

United en het Everton van manager Ronald Koeman trappen dinsdagavond om 21.00 uur Nederlandse tijd af op Old Trafford.

