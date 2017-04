Trainer Eldense opgepakt in matchfixingzaak na 12-0 nederlaag

Na een 12-0 nederlaag tegen FC Barcelona B afgelopen weekend trok de clubleiding het eerste elftal terug uit de competitie. De Nederlandse middenvelder Hans Mulder besloot daarop per direct te vertrekken.

Volgens de Spaanse sportkrant Marca werden de afgelopen dagen verschillende spelers van Eldense verhoord door de politie. Daarop werd de Italiaanse coach Di Pierro opgepakt en in hechtenis genomen. Di Pierro was pas enkele maanden in dienst van de Spaanse club.

Ook de Spaanse bond is een onderzoek begonnen naar mogelijke matchfixing. Dat is gebeurd op aandringen van het bestuur van Eldense.

Eldense besloot na de 12-0 nederlaag om de samenwerking met een Italiaanse investeringsmaatschappij stop te zetten. De club stond overigens al op de laatste plaats in de Segunda Division B.

Afstraffing

Een ploeggenoot van Mulder zei na de afstraffing in Catalonië dat enkele van zijn medespelers de wedstrijd bewust met grote cijfers wilden verliezen.

Een oud-speler van de club, die in januari tegen zijn zin in moest vertrekken bij Eldense, noemt de Italiaanse investeerders in de Spaanse krant El Pais "maffialieden''.

Volgens hem hebben de Italianen vanuit de hele wereld jonge spelers met weinig talent aangetrokken, die gebruikt werden om uitslagen te 'fixen'. "Het waren kinderen die ieder niveau misten'', zei Kevin Sanz.